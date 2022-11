Martín Guzmán con duras criticas para Cristina y Máximo

El ex ministro de Economía Martín Guzmán admitió hoy que con Cristina Kirchner “gestionar era una hazaña”, al describir las trabas que la vicepresidenta le puso en su paso por el Palacio de Hacienda. Además, tildó al diputado Máximo Kirchner de “chico caprichoso” y dijo que su actitud “le sale cara al país”. “Hay un balde de mierda y otro balde de mierda, y el ministro tiene que meter la mano en uno de los baldes de mierda y eso es lo que hay. Le debíamos 45.000 millones de dólares al FMI. ¿Cuáles eran las alternativas? O llegar a un acuerdo para refinanciar, o hacer el default”, graficó. Señaló que Máximo “pedía un acuerdo a 40 años con el FMI, es algo que no es posible. Ahora la vicepresidenta, que es su madre, le da poder a alguien que no puede ejercerlo de forma responsable”. Guzmán volvió a dar declaraciones públicas luego de haber renunciado a su cargo el 2 de julio último. El ex ministro enumeró los distintos puntos decisivos que marcaron su gestión en el Palacio de Hacienda, con fuertes críticas al kirchnerismo, al que acusó de no haberle dejado gobernar. “Donde hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión es unos días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se cortaron todas las líneas de comunicación con Cristina Kirchner”, dijo en su entrevista emitida por NeuraMedia. Guzmán explicó que “conducir la política económica se había convertido en algo extremadamente difícil”. Dijo que si el FMI hubiese propuesto condiciones similares a las que le había ofrecido al gobierno de Macri, “hubiese preferido el default”. Sobre el proceso de su renuncia, Guzmán dijo: “Yo di un ultimátum: esto hay que hacerlo esta noche”.