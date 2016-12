El “Diez” volvió a tomar al “Pipita” como blanco y también realizó fuertes críticas contra el presidente del Napoli. Diego Armando Maradona fue invitado a ser partícipe en el evento anual de la Globe Soccer Awards de Dubai, ciudad en la que vive. Fue consultado por la situación de Gonzalo Higuaín, a seis meses de su traspaso del Napoli a la Juventus. En su momento, ya había esbozado alguna crítica contra su ex dirigido, pero ahora fue por más. “Cada uno elige con el corazón: yo elegí al Napoli, Higuaín a la Juventus. Los tiempos cambiaron; antes se elegía por la camiseta y no por el dinero”, opinó el Diez, quien tuvo en su plantel al Pipita cuando fue director técnico de la Selección Argentina y agregó: “ya dije que si hizo 36 goles la temporada pasada fue un milagro”. En la misma sintonía, también hubo dardos para el presidente de los napolitanos, Aurelio De Laurentiis: “Supo aprovechar para venderlo… Es que está dispuesto hasta a vender a su esposa”. Entre risas, un Maradona auténtico dejó muy en claro su postura, parecida a la de muchos fanáticos que quedaron dolidos luego de la transacción del ex River hacia Turín.