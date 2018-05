Venezuela

Maradona celebró el triunfo de Maduro

Desde su cuenta de Instagram, Diego Maradona festejó que “Venezuela es libre para siempre” y saludó a los venezolanos que “volvieron a elegir a Nicolás Maduro para continuar el legado del comandante”. Diego mantiene su buena relación con el Gobierno Bolivariano de Maduro, y se mostró feliz del triunfo del venezolano en las elecciones presidenciales. A pesar de grandes críticas contra el Gobierno de Venezuela y del desconocimiento de las elecciones por parte de los mandatarios de países vecinos, un bajo índice de personas acudieron a los comicios dándole a Maduro el 68% de los votos. Maradona escribió su saludo a la distancia desde su cuenta de Instagram, indicando que “los venezolanos que no quieren ser invadidos, los venezolanos de bien, lo volvieron a elegir para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy Venezuela es libre para siempre. Me alegro mucho que no haya perdido Maduro, porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en Brasil, y en todos los países que quieren levantar la cabeza”.