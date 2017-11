Desde las 17:00 hs

Mandiyú y For Ever va el sábado

El Consejo Federal dio a conocer la programación para el fin de semana y en la zona 4 se destaca el clásico del nordeste, Deportivo Mandiyú vs. For Ever que se jugará un día más tarde que el resto de la 14ª fecha de la zona 4 del Torneo Federal A y desde las 17:00. José Sandoval será el árbitro y se perfilan variantes. Además, el miércoles 29 visitará a Guaraní Antonio Franco. La entidad que rige los destinos del fútbol del interior dio curso al pedido del Deportivo Mandiyú y por eso jugará su partido ante Chaco For Ever este sábado a las 17:00 en cancha de Huracán Corrientes. Nuevamente dirigirá Sandoval, como en la ida en Resistencia. El plantel de Pablo Suárez trabajó en el predio de APM y luego de la entrada en calor se disputó una práctica futbolística que mostró varios cambios con relación a los que cayeron 4-1 ante Sportivo Patria. Los regresos de Nicolás Monje, Rafael Blasco, Gonzalo Ramírez, Manuel Barrios Alfonso, Germán Mayenfisch, Julio Sena, Matías Fesztein fueron algunas de las novedades dentro de un equipo que lejos está de ser confirmado. En el arco estuvo Jamil Jara en lugar de Cristian Mazzon quien –de ratificarse hoy- debutaría en la categoría. Juan Pablo Rodríguez hizo movimientos diferenciados con la idea de poder llegar al partido del sábado ya que aparentemente solo fue un golpe lo sufrido ante los formoseños. El árbitro José Sandoval, de Concordia, estará acompañado por Edgardo Sager, de Victoria, y Daniel Zamora, de Santiago del Estero.