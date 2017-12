Pablo Suárez

Mandiyú sigue en caída libre

El técnico Pablo Suárez analizó que “estamos recién incursionando en esta categoría y se siente”. Para el director de Mandiyú, el desgaste físico y mental del torneo le está pasando factura al rendimiento futbolístico de su equipo, que viene en baja y con malos resultados en sus últimas presentaciones en la Zona 4 del certamen Federal A. “Estamos recién incursionando en esta categoría y se siente, nosotros cuidamos a nuestros jugadores con el preparador físico pero no se terminan de recuperar”, expresó el técnico al evaluar una nueva derrota, la del sábado 2 a 1 a manos de Gimnasia y Tiro de Salta. Acerca del aspecto físico dijo que “por ahí la cabeza quiere y el cuerpo no responde”. “Todo pasa por la cabeza y por el cuerpo, hay momentos donde hay que parar y jugar más tranquilos; por los resultados que estamos teniendo, a veces los jugadores no quieren cometer errores y pierden un poco la confianza y la calma”, agregó. “Tenemos que jugar más con la pelota, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero el tema es que de acá a cuatro días es imposible recuperar a todos mis jugadores”, indicó. Esta noche el plantel de Mandiyú estará iniciando un nuevo viaje para visitar el miércoles a Zapla.