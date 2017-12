Torneo Federal “A”

Mandiyú – Sarmiento, una victoria no alcanza

Mandiyú cierra en el fondo de la tabla el Federal “A”, etapa clasificatoria que no deparó ninguna alegría el conjunto algodonero, que tendrá que jugar desde enero la reválida del torneo para mantener la categoría. En inédito día lunes, desde las 17:00 recibirá a la sensación del torneo, Sarmiento de Resistencia, puntero y jugando bien, clasificado a la otra etapa como el mejor de la Zona 4. Lo contrario del correntino que ideaba otro torneo, donde apenas obtuvo dos victorias (San Jorge y For Ever), en diecisiete presentaciones.

El partido de este lunes entre el equipo correntino y Sarmiento será el último de este año y cerrará la primera fase de la zona 4 del Federal A. Se disputará día laborable, la dirigencia rebajó los precios de las populares y las plateas, siempre que se compren pares. Se decidió que los simpatizantes que compren dos populares solo deberán abonar $100; en tanto que los que compren dos plateas pagarán $300. Los socios podrán retirar sus plateas el día del partido y los valores de las entradas son los siguientes:

Generales $200 (llevando 2 pagan $100)

Plateas $300 (llevando 2 pagan $300).