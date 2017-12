Pablo Suárez

Mandiyú necesita delanteros con gol

“Necesitamos traer dos delanteros que nos den gol”. Se terminó una parte de la historia y comienzan a pensar en el capítulo siguiente, para entonces cambiarían algunos nombres, la mira está puesta en la ofensiva, en refuerzos que vengan con “gol bajo el brazo”. Hay jugadores en danza pero no es sencillo. A la hora del balance de lo que fue esta primera fase para Mandiyú, se puede decir que no fue buena, que se esperaba más de este equipo, que si bien es cierto se armó sobre la base del que logró el ascenso al Federal A, también muchos de los que llegaron como refuerzos no estuvieron a la altura de las circunstancias, por lo que ahora tanto el técnico Pablo Suárez como la dirigencia dicen que lo que se está buscando son dos delanteros. “Necesitamos traer dos delanteros que nos den gol; es lo único que le falta a este equipo, estamos bien en todos los otros puestos, por eso estamos viendo con la dirigencia los refuerzos que vamos a traer para jugar la reválida; debemos mirar muy bien, no nos podemos equivocar”, sostuvo Pablo Suárez observando lo que le vendrá a Mandiyú.