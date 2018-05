Mirá quien habla…

Macri no es líder político

Jorge Lanata, con Mirtha Legrand: “Macri no es un líder político”. El periodista estuvo invitado en el programa emitido por Canal Trece y, a poco de regresar a la televisión, opinó sobre la actualidad del país y la difícil semana que tuvo el gobierno de Macri, entre el aumento de las tarifas y la suba del dólar. “Macri no es un líder político, es empresario”, sentenció y continuó: “Por eso no sale a hablar. Se tiene que acercar más a la gente. Tendría que ser más político y menos técnico. María Eugenia Vidal es el futuro de Cambiemos”, auguró. Sobre la posibilidad que Macri se postule en las elecciones de 2019, opinó que “se va a postular y que puede ganar, por poco, porque no hay oposición”. Pero, dijo estar “en contra de cualquier reelección” porque “la política tiene que ser un servicio público” y aseguró que “en la historia Argentina, nunca una reelección funcionó”. Con respecto a la suba de tarifas, consideró que la Casa Rosada “tendría que hacer un acuerdo con otros partidos para poder ajustar”. “No podés hacerlo vos solo desde un partido. Se necesita un pacto entre todos los partidos, la CGT e incluso la Iglesia para gastar menos sin que haya víctimas, porque no dan los números”.