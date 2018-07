El presidente de la Nación, Mauricio Macri, no asistirá al acto inaugural de la 132º Exposición de ganadería, agricultura e industria internacional, programado para el sábado 28 de julio, ya que participará como presidente del G-20 en Johannesburgo, Sudáfrica. Según se pudo saber el discurso en representación del gobierno estará a cargo de la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, también confirmó su presencia. Macri no podrá concurrir a la inauguración de la rural ya que participará como presidente del G-20 en Johannesburgo, Sudáfrica, de la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) desde este jueves y hasta el sábado, regresando el domingo a nuestro país. La realización de este viaje ya se lo había informado el propio Macri al titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, durante la última reunión que mantuvo con los integrantes de la mesa de enlace. Recordemos que en dicho encuentro, el presidente Macri ratificó que no hará cambios en el actual esquema de retenciones, contrario a lo que solicitan sectores del gobierno y del espacio Cambiemos. Este año la tradicional inauguración de la rural de Palermo coincide con la reunión de ministros de Agricultura del G-20. Por tal motivo, el acto comenzará antes de lo habitual, a las 10.00, debido a que al mediodía los ministros brindarán una conferencia de prensa en el lugar donde se realizará la cumbre ministerial. Pese a la su ausencia en el acto inaugural, el presidente Macri recorrerá la rural el martes en horas de la tarde.