“No hay otra salida”

Macri justifica tarifazos

Desde Las Rosas (Santa Fe), en el marco de la jornada que se realizó en Cámara de Diputados para proyectos que frenan el aumento de las tarifas, el presidente Macri volvió a justificar las subas, y sostuvo que “no hay otra salida”. “Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale”, puntualizó desde la localidad santafesina, donde viajó para recorrer una planta de la empresa metalúrgica Crucianelli que produce máquinas agrícolas. Retomando el mensaje que emitió el lunes desde las instalaciones de Vaca Muerta, Macri subrayó que “todos tenemos que comprometernos” a cuidar la energía y remarcó que “si el país no tiene energía, no puede crecer”.