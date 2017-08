Sexta visita

Macri habló de obras

que aún ni se iniciaron

“En 19 meses es la sexta vez que vengo a Corrientes y tiene que ver con lo que creo de ustedes: espero mucho de los correntinos”, expresó el presidente Mauricio Macri en el acto realizado en el club San Martín, donde el gobierno no pudo colmar sus instalaciones de bote a bote.

Macri se refirió a obras que se harán en Corrientes, pero que todavía ni se iniciaron como la autovía Ruta 12 y el Puerto de Ita Ibaté, cuando le quedan menos de dos años y medio de gobierno. La mega obra que esperaban todos los correntinos como el gasoducto no se hará hasta el 2022, como fecha tentativa. El segundo puente todavía no se licitó, y de las pocas obras que se concluyeron fue el tramo rutero entre Mercedes y Curuzú Cuatiá, emprendimiento que ya estaba concretado en más de un 50% por la gestión anterior.

La parte más encendida del discurso del mandatario nacional en campaña electoral fue decir que “no vamos a parar hasta echar a todos los narcos, como lo hicimos en Itatí”.

Macri terminó su discurso fiel a su estilo de pastor evangélico orientado por su Gurú electoral Durán Barba. “Vamos a salir adelante sin sacarle ventaja al otro, vamos Corrientes”, cerró finalmente.