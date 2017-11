Macri dijo “NO”

Pulgar abajo a los bonos

El bono de fin de año no alcanzará a los jubilados y tampoco a los beneficiarios de asignación universal AUH. Tampoco habrá un plus para los empleados públicos. El beneficio extra lo recibirán los trabajadores de la economía popular. Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Tampoco habrá un plus para los empleados públicos. Lo confirmaron fuentes del Gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.