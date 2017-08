Loreto

Lucrarían con la imagen de una Virgen

Catalina Humbert denunció al presidente de la Asociación de “Nuestra Señora de la Candelaria” de Loreto, Miguel Ojeda, asegurando que lucra con la imagen y “se toma atribuciones de hacerse dueño de algo que no le corresponde”. Indicó a la prensa que la imagen de la Virgen pertenece a la familia Humbert para indicar que “faltan los collares de oro, de plata y la corona no es la misma”. “Este señor (por Ojeda) es candidato a intendente de Loreto y utiliza políticamente el santuario”.

La imagen de la Virgen de La Candelaria, que resguarda la comunidad de Loreto es una preciosa talla de origen guaraní-jesuítico que data del siglo XVII, está caracterizada por una estética simétrica, la frontalidad y profundidad de la mirada orientada a crear un especial vínculo con el espectador devoto, muy propio del arte guaraní-misionero.

Tras acusación, Ojeda negó haber lucrado en el predio de la Virgen. Dijo que la cuestión política se metió en esta situación. “Soy candidato a Intendente de Loreto y desde el otro bando utilizan a esta pobre gente para que me perjudiquen”, manifestó en radio sudamericana.