Estigmatización

Lucía Galan repugnante al estilo Dindart

La integrante de Pimpinelas, Lucía Galán, tuvo repugnantes apreciaciones al sostener que “hay mujeres que se embarazan para cobrar la AUH (asignación universal)”. Lo dijo al mejor estilo del ex ministro de Ricardo Colombi, Julián Dindart, a quien también expulsaron de la comisión de Salud, al sostener sus dichos en el Congreso. La cantante macrista Lucía Galán aprovechó el escenario de El Trece para lanzar una frase acorde al medio que la acogía y afirmó que “hay mujeres que quedan embarazadas (solo) para cobrar la Asignación Universal por Hijo”. Lo dijo en el marco de una entrevista, para referirse a su fallida intervención como bailarina en Bailando 2017 y, de paso, promocionar la fundación que lleva adelante con su hermano. “Lo veo en el hogar, una mujer dijo ‘ahora estoy esperando que mi hija crezca para cobrar la AUH para que entre más plata a casa'”, aseveró la militante de Cambiemos, que en varias oportunidades se fotografío con el presidente Macri. Aprovechó para disparar una afirmación incomprobable sobre que “muchos chicos” no la reciben. “No me estoy poniendo en contra de la AUH pero hay muchos padres que no la vuelcan en sus hijos”, aclaró para redondear la estigmatización.