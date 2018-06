Tras la eliminación ante Francia el volante del Milan Lucas Biglia es otro de los que se despidió de la Selección, y aseguró que dará un paso al costado. “No merecíamos este final”. La derrota con Francia selló el fin de ciclo de varios jugadores de la Selección. La prematura eliminación en octavos de final fue el cierre para varios experimentados que forjaron en camino de las 3 finales consecutivas. Todavía masticando la bronca que generó la despedida de Rusia, Lucas Biglia aseguró que no seguirá vistiendo la camiseta albiceleste. “Doy un paso al costado sabiendo que di todo. Ahora viene una generación nueva, que ojalá pueda trabajar con tranquilidad”. “No es el momento de sacar conclusiones. Hoy se vio la mejor versión de Argentina en el Mundial. Hasta el 2 a 1 los muchachos hicieron un gran partido y fueron superiores a Francia”, deslizó el volante surgido de Argentinos y continuó: “Con un resultado positivo y esta entrega hubiéramos estado para otra cosa, pero no se dio. No es la manera que queríamos de retirarnos”. La crisis institucional, el constante recambio de entrenadores desde la salida de Martino, el escaso período de Bauza y la llegada de Sampaoli fueron otros factores que no contribuyeron en el proceso. Sin embargo, el hombre del Milan expuso una mirada alternativa: “No analizamos esas cosas. Hoy tenemos otro dolor por irnos a casa. Creo que no merecíamos este final. Nos vamos en un momento que no queríamos mostrando la mejor versión el equipo durante el Mundial”.