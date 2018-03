Lucas Alario

Alemania da gusto

“En Alemania no hay nada que me recuerde a Argentina y es un país en el que da gusto vivir”. El delantero de Bayer Leverkusen, Lucas Alario, cuenta cómo es su adaptación al fútbol alemán y recuerda su despedida de River. “Lo más difícil fue decirle a Gallardo que me iba, pero creo que me entendió”, admite. Hay una escena de la vida cotidiana que a Lucas Alario le hace caer la ficha del lugar en el que se encuentra. Sucede cuando el delantero argentino sale a la calle con el mate, algo que hacía habitualmente en Buenos Aires, Santa Fe o Tostado. La diferencia está, como cuenta él, que en Alemania lo miran raro. Ahí se da cuenta que está en Leverkusen, ciudad de 200 mil habitantes, que en esta época no supera los 7 grados de temperatura. “Encontré algo diferente a lo que estaba acostumbrado en Argentina en cuanto al idioma, costumbres, culturas, formas de pensar y trabajar. Son un montón de cosas. Da gusto vivir acá. Todo funciona bajo normas y leyes. La gente no sale del reglamento y por eso funciona bien el país”, comenta.