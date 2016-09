Se complicó para el radicalismo. Fuera de Ricardo Colombi los candidatos de Encuentro por Corrientes (ECO) que más miden en las encuestas, no pertenecen a la Unión Cívica Radical. Solo uno de esa extracción política tendría chances de disputarle al postulante justicialista (Camau Espìnola), pero justamente no pertenece al ejido oficialista.

Pedro Cassani, Gustavo Canteros y Pedro Braillard Poccard, en ese orden, figuran por encima de los postulantes radicales a suceder al mercedeño en el sillón de Ferré. Ya sea Eduardo Vischi, Carlos Vignolo, Gustavo Valdés y hasta el propio Sergio Flinta, se ven superados en los sondeos por los líderes de ELI, Proyecto Corrientes y el Partido Popular. Para el colmo de males, el afamado cómico Eugenio Nito Artaza, es el representante de la UCR con más aceptación entre los votantes correntinos. Ahora se entiende con mayor comprensión la insistencia en el proyecto de Reforma Constitucional impulsada por el oficialismo. La idea se centra en provocar un mandato transitorio por única vez de Ricardo Colombi por dos años, bajo el argumento de unificación del calendario electoral con los demás distritos del país y la nación. Si no, siamo fuori della copa.