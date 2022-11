Los Pumas cayeron 52 a 29 ante Escocia

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, no pudieron con Escocia y cayeron por 52 a 29 en el último test match de la ventana internacional de noviembre, que se desarrolló en Gran Bretaña. Los Pumas comenzaron de mayor a menor: por medio de Emiliano Boffelli, de penal, abrió el marcador para Argentina, sin embargo, duró poco la ventaja ya que en un abrir y cerrar de ojos Escocia pasó arriba en el marcador (7-3) gracias al try y conversión de Sione Tuipulotu. Argentina logró reaccionar y de la mano de Jeronimo De La Fuente, con un try, recuperó la ventaja y paso a ganar 8 a 7, pero las cosas se complicaron ya que Marcos Kremer se fue expulsado y dejó al combinado nacional con uno menos. Los europeos aprovecharon la ventaja y con dos try por parte de Duhan Van Der Merwe y Darcy Graham sacaron una ventaja de 11 puntos que se acortó sobre el cierre de la primera etapa con el descuento del argentino Matías Alemanno para irse al descanso 19-15. En el complemento, el trámite del encuentro no cambió y rápidamente Graham estiró la ventaja para los europeos, aunque Boffelli anotó un gran try para Argentina y puso las cosas 24 a 22. Desde ese momento, Escocia fue una aplanadora y no tuvo piedad ante Argentina al anotarle cuatro try de la mano de Tuipulotu, Cameron Redpath, Stuart Hogg y Darcy Graham, quien sumó el tercero personal, y pusieron el resultado 52 a 22. En el final del partido, Ignacio Ruiz descontó con un try para Los Pumas y decoró el resultado final de 52-29 en Murrayfield.