¿Posible caso de fraude electoral?

Los muertos que votaron el 4 de junio

Sombras de un fraude electoral asoman a poco más de dos meses de las elecciones del 8 de octubre y que tuvieron su punto de partida en las municipales del pasado 4 junio: la cantidad de muertos que figuraban en el padrón el día que Eduardo Tassano derrotó a Fabián Ríos fue confirmada, advirtiéndose según la primeras pesquisas, que no pocos fallecidos, sufragaron ese domingo. Algo imposible, pero que terminaría siendo real en Corrientes. Aunque usted no lo crea.

Anoche concluyó el plazo de reclamo de electores e impugnaciones en el padrón de votantes para el 8 de octubre que registraba más de 3000 muertos, solo si tomaban los decesos ocurridos entre el 2011 y el 2016. Asimismo investigaciones periodísticas como de partidos políticos, descubrieron personas fallecidas en 1996 en la grilla de sufragantes de la capital correntina en los recientes comicios municipales.

Hasta el momento no se tienen registros de esta enorme irregularidad en las otras 71 comunas de la provincia. Si los datos se van decantando como hasta el momento, la cifra tendría alcances inesperados, los que podrían mellar la legitimidad del triunfo del cardiólogo. La elocuente anormalidad, pone en alerta a todos los sellos partidarios en el camino a las elecciones provinciales, donde los correntinos deberán elegir al sucesor de Ricardo Colombi.

LA PESQUISA

La investigación se inició a partir de testimonios sobre presuntas irregularidades que se recogieron días después de la elección en la que Eduardo Tassano (ECO-Cambiemos) fue electo intendente de la Ciudad de Corrientes. El dato, el radicalismo impidió que se utilice el voto con Boleta Única Electrónica a través de un fallo judicial de jueces ligados directa o indirectamente a la agrupación partidaria que administra la provincia desde hace 16 años, sumándose dos de intervención federal (un total de 18).

Se lograron declaraciones de personas, las que manifestaron que sus familiares fallecidos hace varios años (padres, madres, hermanos); estaban incorporados en el padrón de la elección del 4 de junio y que incluso en no pocos casos, figuraban como electores que efectivamente votaron.

Se cruzaron listas de personas fallecidas en Corrientes con el padrón que elaboró la Justicia Electoral Provincial y que se utilizó en las municipales del 4 de junio. Este primer “muestreo” arrojó resultados preocupantes.

LOS NUMEROS

Unos 4.311 electores que están en el padrón del 4 de junio (comicios municipales); ya no están en el padrón que se utilizarán en las PASO del 13 de agosto, la elección provincial del 8 de octubre y las legislativas nacionales del 22 de octubre. De ese total, se pudieron comprobar que casi 3.000 electores fallecieron hace tiempo y otros 1.311 electores directamente desaparecieron, como si hubieran hecho cambio de domicilio y se fueron de la Provincia. Los números surgen siempre de la evaluación solo del periodo 2011-2016, una cifra que podría aumentarse considerablemente si se analizan lustros anteriores.

Ocurren alrededor de 1000 decesos por año en la ciudad de Corrientes. El cierre del padrón provisorio del 4 de junio se realizó el 6/12/2016. El del 8 de octubre se el 11/4/2017.

La investigación continúa, y en los próximos días se arrojaría nuevos resultados. Se estima que habrá una presentación ante la Justicia local y federal por lo que podría constituirse en un fraude con tufillo a escándalo. En las elecciones de 2015 en Tucumán, tanto el radicalismo como el PRO, alianza a la que pertenece Eduardo Tassano, largaron una batería de denuncias judiciales y mediáticas acusando al entonces Frente para la Victoria de impulsar elecciones fraudulentas en esa provincia.

El doble domicilio

Otro dato a destacar. Hubo 500 cambios de domicilio. Fueron personas que estuvieron habilitadas para votar y/o votaron en Capital el 4 de junio; pero emitirán sufragio en otras localidades del interior Corrientes en las PASO del 13 de agosto, las provinciales del 8 de octubre y las legislativas nacionales del 22 de octubre. De aquí surge que fueron traídas personas desde el interior a sufragar a Corrientes solo en los comicios municipales. Hubo videos registrados la noche del sábado 3 de junio en el albergue deportivo del barrio Ferré de contingentes de jóvenes que arribaron desde distintas comunas.

A un 30% le faltan datos

Para realización del “muestreo” se ocupó la base de datos de Defunciones de la Municipalidad, aunque un porcentaje importante de la información (30 a 35%) no se pudo utilizar por estar incompleta la información (falta de nombre o DNI del fallecido/a). Asimismo ese porcentaje de decesos existe.

También se pesquisaron las listas de personas fallecidas (entre 2011 y 2016) publicadas por la Justicia Electoral Provincial, estas personas quitadas de los padrones.

Para tener un universo más grande y más concreto, se trabaja en las listas de personas fallecidas entre los años 2001 y 2010. Idea que tiene basamento en que durante los comicios provinciales de 2005, que consagraría a la fórmula del Frente de Todos Arturo Colombi-Rubén Pruyas, ya se detectaron iguales irregularidades, que jamás se corrigieron.

MUESTRA. Algunos nombres de las personas fallecidas que figuraron en el padrón que se utilizó para la votación de los comicios municipales del 4 de junio.