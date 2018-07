La teoría de la perrita

Los medios nacionales siguen

“recordando” a Estela Regidor

La diputada Estela Regidor y su “perrita”, sigue siendo utilizada por los medios nacionales a la hora de referirse al polémico proyecto de despenalización del aborto. Ayer Pagina 12 salió al cruce de las declaraciones de la vicepresidente, Gabriela Michetti, recordando a la legisladora correntina. “En mi experiencia, de más de 30 años de trabajo social, las mujeres de menos ingresos son las que más hijos quieren tener y además es como una cosa de empoderamiento tener hijos, ser madres. También me pregunto cuánto hay de utilización de ese tema porque es impresionante, cuando conversás con las mujeres de los barrios ellas te dicen con orgullo: ‘Tengo ocho, tengo siete’. Hay muchas cosas filosóficas detrás de esto”, opinaría Michetti ante la prensa nacional.

Para el matutino porteño de esta manera, la presidenta provisional del Senado, emuló a su compañera de espacio, la diputada Estela Regidor, quien durante el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara baja había apelado a un curioso argumento para rechazar la iniciativa de la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito. “Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte”, afirmó la radical correntina, tras definirse como una “protectora” de los animales. No hay dudas que Regidor sigue vigente.