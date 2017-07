Primeros en audiencia

Los medios digitales marcan diferencia

El docente español y especialista en ciberperiodismo, Ramón Salaverría, explicó en declaraciones a radio UNNE, como el fenómeno del ciberperiodismo, afecta a la profesión y qué significa el denominado periodismo ciudadano. Salaverría es profesor de Periodismo en la Universidad de Navarra (España), donde dirige el “Center for Internet Studies and Digital Life”, especializado en la investigación sobre ciberperiodismo y medios digitales.

“El ciberperiodismo parece un término raro pero ya es una realidad plenamente consolidada hace unos veinte años cuando comenzaron a dar sus primeros pasos los medios en la red”, dijo Salaverría a la FM universitaria para puntualizar que “en términos de audiencia, los medios digitales son claramente los que marcan la diferencia en la industria periodística” destacó el especialista, agregando que “el fenómeno que en los medios de comunicación circulen informaciones falsas no es algo nuevo”.

Periodismo profesional

Salaverría señaló que “hubo un tiempo que el periodismo era una profesión restringida únicamente a los profesionales de los medios de comunicación, sin embargo el propio periodismo experimentó un proceso de expansión, de desarrollo, donde ahora no son tan claros los límites”. De todas maneras señaló que “debemos diferencias el periodismo profesional de los actos informativos que elaboran los ciudadanos”, lo que comúnmente se conoce como periodismo ciudadano.