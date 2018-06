Luego de que Mauricio Macri intentara condonarles más de 70.000 millones de pesos, su familia ahora pretende pagarle al Estado con su propia plata. Los Macri quieren pagar su deuda millonaria con el Estado con un edificio que no les pertenece y cuyo valor es, además, mucho menor a lo que deben. Los datos surgen de denuncias de la familia presidencial contra el Estado, a las que accedió El Destape, donde queda expuesto que ya no poseen la planta ubicada en Monte Grande con la que pretendieron mejorar su oferta de pago hace pocas semanas. El edificio en cuestión queda en avenida Fair 1101. “Se ofrece mejorar los términos de la propuesta del 28/6/2016, ofreciendo al Estado Nacional, en pago de su acreencia, el 100% del inmueble compuesto por su terreno y edificio sito en la planta donde a la fecha opera el Correo Oficial de la República Argentina – Localidad de Monte Grande Pcia de Bs. As. esto junto con todo lo plantado y edificado sobre el mismo al igual que con sus mejoras y equipamiento”, dice el documento que presentaron los Macri el pasado 17 de mayo. Se refieren a mejorar la propuesta que, como detalló la fiscala Gabriela Boquin, era abusiva e implicaba una quita del 98,82% de la deuda. Pero lejos de mejorar esa propuesta abusiva la empeoraron, ya que ahora proponen pagarle al Estado con algo que ya es del Estado. Y, aunque fuera viable, que vale menos (mucho menos) de lo que deben.