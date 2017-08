Lentitud judicial

Los Macri consiguieron estirar la causa

En sólo un mes caducarán los 120 días de prórroga solicitados por el Estado y la Cámara aún no decidió si aceptarla. A pesar que la Justicia aún no se pronunció por el pedido de demorar la audiencia de Correo Argentino, en un mes caducarán los 120 días de prórroga solicitados por la compañía de la familia de Mauricio Macri. La empresa y el Gobierno habían acordado el año pasado la condonación de $70.000 millones de la deuda. Luego de ser denunciado por la fiscal del caso, el documento fue deshecho por pedido del Presidente. Correo Argentino se encuentra en concurso de acreedores desde 2001, pese a que estos procesos duran regularmente entre dos y tres años en el fuero comercial. En junio de 2016, el ex Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, aceptó una propuesta de la empresa por la que pagaría todo su pasivo con el Estado pero en 16 cuotas anuales hasta 2033 y a un interés ínfimo.