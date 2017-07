Evasivas en el Superior Tribunal

Los Judiciales podrían movilizarse

al no recibir respuestas salariales

Los empleados judiciales podrían realizar movilizaciones al no recibir respuestas a sus reclamos.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) no descarta una manifestación frente al Superior Tribunal ante el urgimiento de la mejora salarial para el segundo semestre.

Semanas atrás, se reunieron con las autoridades del Superior Tribunal para plantear un aumento con los sueldos de julio. Sin embargo, no obtuvieron respuestas y desde este viernes podría comenzar con movilizaciones. “Nos urge que se resuelva la cuestión porque queremos que la mejora salarial impacte con el sueldo junio y por eso, vamos a comenzar a manifestarnos; desde el Superior Tribunal vimos una evasiva y falta de seriedad pero vamos a seguir con la lucha”, indicó Juan González del SITRAJ.