Los Fiscales pidieron 15 años de condena para Soto Dávila

La Fiscalía y el PROCUNAR, pidieron 15 años de prisión para el ex juez federal, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una banda que protegía narcos. El juicio había arrancado en junio de 2022. También están acusados, dos de los que fueran sus secretarios penales, un grupo de abogados, y traficantes de droga. A Soto Dávila de 74 años, se lo juzga por cobrar dádivas de forma sistemática, pagadas por grupos narcocriminales, para darles impunidad. Los fiscales aseguran que fue algo constante que duró al menos 7 años. Para cobrar se valieron de abogados y un ex político de Corrientes, quienes se encargaban de negociar con los narcos. En los alegatos que demandaron dos jornadas, se usaron gráficos, escuchas telefónicas y organigramas de los implicados. Como agravantes utilizaron que el ex juez tiene estudios universitarios completos, fue profesor de la UNNE y magistrado durante 20 años. Tal vez lo que poco se encienda, es el bajo valor de las coimas para tan grandes operaciones, y más salida de la venta de estupefacientes. En diciembre de 2015 Fernando “Morenita” Marín, hoy prófugo, negoció una coima de 35 mil pesos para el juzgado de Soto Dávila y 30 mil más para el abogado que hizo de nexo. Algo así como 2000 dólares de la época. Por el bajo volumen del dinero, realmente algo no cierra. El caso fue prácticamente una derivación de la resonante causa Sapucay, utilizada como caballito de batalla político de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que apuntaba su discurso a la narcopolítica.