Martín Barrionuevo

Los Diputados son más

oficialistas que Valdés

“En algunos gestos veo esa mirada distinta, un estilo de conducción distinto, participativo, que lleve a escuchar al que piensa distinto, pero en la realidad veo que no cambió demasiado todo”, indicó en radio Dos el diputado Martín Barrionuevo sobre el estilo de gobierno de Gustavo Valdés. Reconoció que “a la cámara baja esto no llegó, son más oficialistas que Valdés los diputados oficialistas”. “Les viene doliendo que tengan un maestro ciruela en el Senado, donde se modifican las normas. Ojala esas cosas puedan modificarse en un contexto económico complejo”, detalló Barrionuevo.

Sobre la situación actual remarcó que “lo preocupante es que el país está sin rumbo, no tiene un rumbo claro, tiene falencias económicas, desde la producción, la inflación, la generación de empleo”. “Lo preocupante es que el país está sin rumbo, no tiene un rumbo claro, tiene falencias económicas, desde la producción, la inflación, la generación de empleo. En dos meses y medio devaluamos el doble la moneda, fuimos al FMI, se disparó el dólar”. “Macri nunca tuvo mayoría parlamentaria sin embargo vino gobernando según su saber, pero se alejó de los niveles de acuerdo que venía construyendo”.

Acerca de la relación de intendentes con el gobierno provincial el legislador provincial consideró que “son más las expectativas que las realidades, pero que alguien abra la jugada y escuche está bueno, pero después pasa poco”.