Mercedes

Los Atletas adaptados

visitaron a Cemborain

Los alumnos de la escuela de atletismo del CEF Nº 6, a cargo del profesor Carlos “Pelusa” Avalos y la profesora María Arreche visitaron días atrás al entonces intendente Víctor Cemborain, tras volver con medallas de los Juegos Evitas de Resistencia Chaco.

Miño Eliana, logro medalla de oro en lanzamiento de bala y medalla de bronce en final de 100 metros categoría parálisis cerebral sub 18. Miño Priscila, logro medalla de Oro en Salto en Largo y también en 80 metros llano Categoría motores. Sosa Brian, logro medalla de plata en lanzamiento de bala y oro en 100 metros silla categoría motor sub 18. Escobar Santiago, logro oro en 80 metros y oro en salto en largo categoría motores sub 18. Fernanda Ferreyra, consagro oro en lanzamiento de bala y plata en 100 metros categorías motores.

Cemborain los felicitó por los logros y los alentó que siguieran trabajando y llevando al podio más alto a nuestra ciudad.