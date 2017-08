Audio viral

Los 11 millones del Ministro Cardozo

En los últimos días se hizo viral un audio difundido a través de WhatsApp, que circula entre los teléfonos de altos dirigentes de la UCR; en el que una mujer relata las penurias del actual ministro de salud y líder de la agrupación radical Ateneo del Parque, Ricardo Cardozo; a quien el gobernador Ricardo Colombi le habría reclamado 11 millones de pesos desaparecidos de la campaña para la elección municipal del 4 de junio, en el que Eduardo Tassano fue electo intendente de la Ciudad de Corrientes. “El Gobernador le dijo delante de todos, le amenazó delante de los dirigentes más allegados: hay un faltante Cardozo de 11 millones, que me tenés que devolver. Sí o sí me tenés que devolver, porque esa plata es de compromisos que tengo. Sí o sí acá tienen que aparecer los 11 millones. Es un quilombo el Ministerio que no tenés una idea. Todo el mundo anda preocupado”, relata el audio.

El incómodo testimonio se hizo masivo en los últimos días cuando un alto dirigente del Comité Capital de la UCR se equivocó -queda la duda si fue de manera accidental o intencional- al reenviar el archivo de audio a través de la aplicación WhatsApp.

En el audio una funcionaria de la cartera sanitaria -a quien vamos a identificar con las iniciales “S”- le cuenta a un destinatario llamado “Alberto”, la probable renuncia del titular de la cartera sanitaria local.

A continuación se transcribe el revelador testimonio que circula entre los teléfonos de los dirigentes radicales de la Capital Provincial:

S: Qué haces Alberto. Cómo andas amigo?

S: Che, sabías que se va Cardozo!

S: Que lo van, medio que lo rajan.

S: El Gobernador le dijo que presente su renuncia.

S: Él está diciendo que es por cuestiones de salud, pero el “gordo” le dijo que presente su renuncia. Que se vaya. Vos sabias eso? Yo me entere ayer en el Ministerio!

S: Es un quilombo el que tiene Cardozo, porque se quiso quedar con 11 millones pesos que el gobernador le dio para la campaña, para los gastos. Y en una reunión (el Gobernador) le dijo: “hay un faltante Cardozo de 11 millones, que me tenés que devolver. Acá hay un faltante. Sí o sí me tenés que devolver, porque esa plata es de compromisos que tengo. Sí o sí acá tienen que aparecer los 11 millones que faltan”, le dijo.

S: Viste que Cardozo se infartó y dice que anda enfermo. Anda enfermo porque el Gobernador le está presionando por los 11 millones. Delante de todos le metió una presión, le amenazó delante de todos los dirigentes radicales, los más allegados obviamente. En esa reunión le dijo a Cardozo: “devolveme o devolveme, porque va a haber consecuencias si no me devolvés los 11 millones”.

S: Y bueno, dice que Cardozo comenzó a devolverle la guita, en las bolsas le mandaba desde el Ministerio al Gobernador. La plata la sacaba del Ministerio de Salud, obviamente.

S: Y todo eso le generó al tipo (Cardozo) una preocupación porque no llegaba con la guita, porque el “gordo” le puso un plazo. Lo amenazó. Le dijo que esa plata es de un compromiso. Y le dijo: “Sí o Sí me devolvés” y le dijo de todo delante de los otros. Y bueno, le fue devolviendo; pero más vale, el tipo anda con dolor de pecho, hipertenso, re preocupado, cagado en las patas.

S: A todo nos nos hicieron creer que Cardozo andaba con sobrepeso, que jugando al fútbol tuvo un infarto. Nada que ver boludo, era por la plata ajena que se la quiso quedar y el gobernador le reclamó. La cuestión es que ahora el “gordo” le dijo hace algunos días “que pida su renuncia”; quiere que se vaya le dijo.

S: Ayer me contaron en el Ministerio. Alberto, es un quilombo el Ministerio que no tenés una idea. Todo el mundo anda preocupado. El que aparentemente se va a quedar es Pérez. Algunos no quieren que quede Pérez, porque es un pendejo que no sabe nada. Eso decían los viejos. Pero el gobernador parece que confía en Pérez, porque viste que a Pérez el gobernador lo puso en el cargo.

S: Aparentemente va a quedar; porque cuando Cardozo se enfermó, cuando pidió licencia, Pérez ya lo suplantó. Así que, aparentemente, lo rajan a Cardozo porque se quiso quedar con los 11 millones del gordo. El gordo lo agarro y le encajó una apretada delante de todos. Lo mandó al frente y le pidió que le devuelva la guita.