Lorena Lazaroff

La caja del IPS no se transfiere

“El Instituto de Previsión Social es de los correntinos y la caja de previsión no será transferida a la Nación”, aseguró la interventora del IPS, Lorena Lazaroff, quien agregó que “este es el malicioso accionar de algunos opositores que lo utilizan como caballito de batalla para infundir miedo”. Adelantó que “en los próximos días se habilitará un Centro de Informes Telefónico para comodidad de nuestro abuelos”. Se lamentó de la información que “incluso algunos legisladores opositores difundan sobre la transferencia del IPS a la Nación porque es totalmente mentira”, insistió Lazaroff a lo que inisitió que el gobernador Ricardo Colombi manifestó en reiteradas oportunidades que el IPS es de los correntinos y que la caja provincial no será transferida a la Nación”. Lazaroff comentó que “en poco tiempo más” se implementará “un centro de informes telefónico” para brindar un mejor servicio de asesoramiento y consulta a todos los beneficiarios.

Como dato: No se conoce declaración de legislador de la oposición alguno que haya hablado sobre la transferencia de la Caja Previsional a la nación. Asimismo la interventora del IPS no se refirió al convenio de adecuación con el ANSES, y menos aún con el 82% móvil.