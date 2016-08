Tres delincuentes asesinaron a un hombre de 55 años durante un asalto en su domicilio. Ocurrió en Mburucuyá. La policía detuvo a un trío de sujetos quienes estarían involucrados en el homicidio. También se logró incautar dos armas de fuegos. Todo comenzó alrededor de las 20:15 del sábado cuando los uniformados tomaron conocimiento que en una vivienda ubicada en la zona rural de la Primera Sección Pago Aria –quinta cítrica de esa localidad hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de apellido Ruiz Díaz, quien presentaba lesiones en la zona ventral ocasionadas por perdigones de un arma fuego. Dos allanamientos en diferentes viviendas de la zona que dejó como saldo el secuestro de una escopeta y de un revolver calibre 22. Luego se produjo la aprehensión de dos hombres de 35 y 19 años de edad y la demora de un menor de 17 años de edad, para dilucidar el grado de participación que podrían tener con la muerte de Ruíz Díaz.

CURUZÚ CUATIÁ

Una anciana fue hospitalizada tras un violento arrebato

Una anciana de 82 años terminó internada por las lesiones que sufrió tras el ataque de desconocidos que le arrebataron su cartera. Ocurrió el viernes en la noche en Curuzú Cuatiá. La policía reconoció que se tienen pocos avances en el caso, ya que aún no habrían tenido novedades de posibles detenciones. La octogenaria forcejeo en el asalto lo que provocó que el incidente sea más violento.

BARRIO 1.000 VIVIENDAS

Vecinos atrapan a dos ladrones

Vecinos atraparon a dos ladrones luego que intentaran robarle el celular a un joven. Ocurrió en el barrio 1.000 viviendas de esta ciudad. Allí dos malvivientes de 18 y 17 años de edad, cerca de las 22:30 del sábado, por inmediaciones de calle Rafaela, increparon a un muchacho, quienes tras amenazarlo con un arma blanca le intentaron sustraer su teléfono móvil, la víctima comenzó a gritar, acción que puso en fuga a los maleantes.

Vecinos del lugar se interpusieron en el paso de los malhechores logrando la demora de ambos alertando a una patrulla Policial que se encontraba en inmediaciones. Se procedió a la detención de los “chorros”, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

JORGE BUOMPADRE

Erro no está prófugo “nunca fue citado”

Jorge Boumpadre, abogado de Martín Erro, quien permanece ausente tras un pedido de detención emitido por la justicia federal chaqueña, reiteró que su defendido no se encuentra prófugo porque nunca fue citado. Erro está implicado en una causa iniciada por lavado de dinero que involucra la compra venta ilegal de dólares durante el cepo cambiario. Buompadre indicó que apelará el rechazo al pedido de eximición de prisión, realizado por la magistrada Zunilda Niremperger. “Está en la situación de cualquier ciudadano, que fue imputado en una serie de delitos entre ellos lavado, con una orden de detención y un pedido de eximición de prisión, rechazado, por lo cual la semana que viene se realizará la apelación y se verá qué dice la Cámara”, dijo el penalista en radio sudamericana. Erro está acusado por el fiscal Sabadini de los delitos de lavado de dinero, contrabando de divisas, infracción a la ley cambiaria y asociación ilícita. Además indicó que “la ley cambiaria dice que no se puede operar con divisas sin autorización del Banco Central pero como se prevén sólo multas, no prisión, de manera pícara el fiscal sumó delitos para justificar la preventiva”.

SANTA LUCIA

Fallece tras chocar su moto con un poste de iluminación

Un motociclista murió tras chocar contra un poste de luz. Sucedió en Santa Lucía el sábado cuando un joven de 23 años estrelló su moto perdiendo la vida luego de impactar contra una columna de iluminación. El luctuoso accidente ocurrió sobre la Avenida Italia, en cercanía del Balneario Municipal de esa ciudad.

Fuentes policiales informaron que el hombre conducía una motocicleta tipo cross y que su muerte se produjo al instante del accidente. La víctima fue identificada con el Apellido Monzón. Por el caso intervinieron los policías del distrito de Santa Lucia.