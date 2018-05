Carrió ausente

Lilita es cartón pintado

En el Congreso, “sentaron” a una Carrió de cartón en Diputados porque otra vez no fue a trabajar. Lilita prefirió ver la votación de tres leyes claves para la sociedad de afuera y desde la oposición mostraron su enojo burlándola. En su lugar, pusieron una silueta con su foto. La diputada nacional del Movimiento Evita, Silvia Horne, exhibió una gigantografía a escala real de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en actitud sonriente y expresó: “Quisiera preguntar dónde está esta señora y de qué se ríe, porque está diciendo que acá no pasó nada”. Ocurrió en el tramo final de su discurso sobre el proyecto de tarifas. “La quiero ver en su banca defendiendo sus dichos”, agregó la diputada rionegrina en alusión a las declaraciones de Carrió sobre las tarifas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Ustedes parecen una bandita de ‘niños bien’ destrozando juguetes caros que no les pertenecen. Eliminaron a los patriotas de los billetes, han pedido perdón al Rey de España por la Independencia”, disparó mirando a diputados de Cambiemos.