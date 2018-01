Leo Mainoldi

‘El juego que queremos’

“Se vio el juego de San Martín que queremos todos”. Una nueva victoria como local consiguió San Martín de Corrientes (90-65 ante Olímpico de La Banda) y el santafesino Leonardo Mainoldi analizó la producción del “rojinegro” y anticipó lo que se viene. “Siempre es complicado jugar con el calor, en la primera parte fue muy parejo, tuvimos un buen arranque en el tercero pero en el último cuarto sacamos diez puntos y esa diferencia confirmó que hicimos gran último cuarto, que hicimos un buen juego, le provocamos pérdidas y ahí se vio el juego de San Martín que queremos todos, jugar, correr las ofensivas y ser efectivos”, dijo Leo quien tuvo destacada actuación con 17 puntos y 8 rebotes. Agregó que habrá que ir partido a partido: “El objetivo es estar lo más arriba posible, no tenemos que volvernos locos y tenemos ser realistas que no jugamos mucho de visitantes. Ahora se viene una gira larga y complicado, agradecemos que nos tocó este calendario con las bajas que hemos tenidos en las últimas semanas. Tengo que reconocer el esfuerzo del equipo que supo salir adelante cuando no estábamos todos”.