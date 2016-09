“El oficialismo está muy lejos de lograr los dos tercios en Diputados”, aseguró la senadora del PJ, Carolina Martínez Llano, sobre la Reforma constitucional que ingresó la semana pasada a la cámara Baja provincial. Apenas consiguieron 15 votos para que vaya a una sola comisión”, con lo cual deslizó que “el oficialismo no llegará a los números porque necesita 20 diputados para aprobarlo”. Asimismo adelantó en declaraciones a radio sudamericana que los legisladores del Partido Justicialista no se expedirán hasta que el Congreso llamado para el mes de noviembre no los instruya sobre la posición que deben tomar ante iniciativa reformista. La legisladora peronista ratificó su postura de que “no es tiempo de hacer una reforma porque hay otros temas más importantes como los salarios, la salud o la educación”.

Aseguró que “el justicialismo está unido, la unidad está por sobre las personas y sectores en el sentido de que todos los justicialistas quieren un futuro mejor para Corrientes”. Dijo que en el Senado “el bloque del justicialismo tiene una unidad monolítica, ni siquiera tenemos presidente del bloque porque somos horizontales”.