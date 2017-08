Casos testigos

Los muertos que votaron el 4 de junio

El intendente Fabián Ríos decidió twittear un caso testigo del voto de un fallecido en las elecciones capitalinas del 4 de junio, una rara contienda plagada de anormalidades, donde perdiera a manos del radical Eduardo Tassano el municipio capitalino. Trato de mentirosos a los jueces Carlos Soto Dávila (justicia federal) y Gustavo Sánchez Mariño (justicia provincial), como también al secretario electoral federal, Carlos Rausch (ver foto). La bomba parece haber explotado en las últimas horas. Y la controversia, recién se inicia.

Al caso difundido por el intendente Ríos, el de Fernando Ojeda, muerto en noviembre de 2015, 1588 sumó uno más: el de María Ester Gauto, fallecida el 20 de abril de 2016 (ver aparte). Ambos tienen comprobantes de haber emitido su voto, según información oficial.

Tras este nuevo dato, ahora las miradas apuntarían hacia el Registro Provincial de la Personas (Registro Civil), responsable en la destrucción de los de DNI y de comunicar las bajas el Registro Nacional de la Personas (RENAPE). A partir de la información que emite el organismo que conduce el escribano Marcos Amarilla, se confeccionan los padrones para cualquiera de las elecciones que se realicen en el ámbito provincial.

La posibilidad que personas dadas por muertas hayan sufragado en los comicios municipales, fue advertida en diversos informes de medios gráficos, entre ellos 1588. La respuesta desde la justicia no fue tan inmediata ante esas publicaciones, aunque si hubo declaraciones mediáticas de funcionarios judiciales denostando las notas periodísticas. Asimismo todo sería más concreto, luego de conocerse una denuncia presentada en el fuero federal ante el grado de irregularidades registradas. La Fiscalía desde hace algunos días trabaja pidiendo informes.

Pero las extrañezas no pasan solamente por los “muertos vivos” del 4 de junio, sino por los casi 800 electores que votaron ese domingo con domicilio en Corrientes, y que este 13 de agosto y el 8 de octubre volverán a elegir intendente y concejales en otras comunas del interior de la provincia. Un particular doble voto. A esto se le agrega 2037 personas borradas inexplicablemente del padrón del 4-J (votaron en 2015), cuando estaban en condiciones legales de sufragar, y que paradójicamente ahora aparecen habilitadas para el próximo domingo (Las PASO) y el 8 de octubre, fecha en que se realizarán los comicios provinciales. Otra anormalidad que se sumaría, aunque se sigue siendo pesquisando: de alrededor de 1000 electores que votaron en las municipales, por el momento no se tienen más registros de su actual paradero.

Importante: los datos siempre surgen al cruzarse los padrones oficiales distribuidos por la propia justicia electoral Federal y de la Junta Electoral Provincial.

EL FRAUDE 2001

En las elecciones de 2001, cuando Raúl Romero Feris perdiera en segunda vuelta con Ricardo Colombi, también surgieron sospechas de fraude, que para los estudiosos, la ilegal práctica nació del seno del radicalismo cordobés. En aquella oportunidad la sistemática fue implementada desde el Plan Documentario Nacional, inventado por el ministerio del interior de Fernando de la Rúa, casualmente en ese año, en manos de Ramón Bautista Mestre, saliente interventor federal de Corrientes. El entonces ministro de gobierno intervencionista, Raúl Ripa, recorrió la provincia en un móvil recolectando DNI en pésimas condiciones, bajo el argumento de cambiarlos por “unos mejores”. Los ilusos ciudadanos se acercaban, entregaban su documento estropeado, el tradicional de la libretita verde, con la promesa que en breve tiempo se les otorgaría uno nuevo. El tiempo pasó, y finalmente recibieron los flamantes DNI, solo que esto recién sucedería entre diciembre 2001 y enero de 2002, meses después de los comicios que consagrarían a Ricardo Colombi como gobernador de Corrientes. El detalle: todos los documentos tenían el famoso sellito de votado. Los damnificados reclamaron la irregularidad ante las autoridades del Registro Civil, pero nadie les pudo dar una explicación. Hubo 600 casos denunciados, sobre los más de 11.000 DNI entregados en esa fecha. Número casi similar de votos que Colombi le sacaría a Romero Feris en las elecciones.

El Testimonio: la verdad

“En pocos días más se van a cumplir 1 año y 4 meses de que mi mamá se fue al cielo”, recuerda Silvia; mientras muestra la urna en la que -hasta hace poco tiempo- estuvieron depositadas las cenizas de mamá María Ester Gauto que falleció el 20 de abril del 2016.

Es uno de los miles de nombres de personas muertas que estuvieron en el padrón electoral del comicio municipal del 4 de junio, habilitadas legalmente para elegir Intendente, Viceintendente y Concejales de la Ciudad de Corrientes. Esta confirmación surgió de cruzar el padrón que se usó en la elección de Capital, con la lista de fallecidos que publicó la Justicia Electoral Federal durante la confección de la lista de electores de las Paso del próximo domingo 13 de agosto. Ahora el “Registro de Infractores al Deber de Votar de las Elecciones Municipales del 4 de junio de 2017”, confeccionado y publicado por la Junta Electoral Provincial; muestra que María Ester Gauto, DNI 4.151.788 efectivamente votó en la mesa Nº 42 del Colegio Polimodal Iberá.

“Es imposible que mi mamá haya votado el 4 de junio, porque en ese momento hacía 1 año y 2 meses que estaba fallecida. Es más, mi mamá estuvo muy enferma muchos años y desde el 2011 no votó más en ninguna elección”, confirmó su hija Silvia durante una visita del equipo de investigación periodístico a su casa del barrio San Martín.

Silvia no salía de su asombro mientras observaba el “troquel” de comprobación del sufragio, que la Justicia Electoral emitió para confirmar que su madre María Ester Gauto (DNI 4.151.788) efectivamente eligió Intendente, Viceintendente y Concejales de Capital 4 de junio, votando en la mesa Nº 42 del Colegio Polimodal Iberá ubicado por calle Perugorría 545 del barrio San Benito.

“Es un horror lo que hicieron. Además de faltarle el respeto a la memoria y usurpar la identidad de mi madre, están cometiendo fraude electoral haciendo votar a los muertos”, opinó su hija Silvia.