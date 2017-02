Las últimas viviendas entregadas por INVICO en la Capital correntina, luego de un tremendo paréntesis de 11 años, alcanzan a un poco menos de 70 metros cuadrado de edificación en un terreno de 9 x 15, que a valor final, el adjudicatario terminará pagándola un poco más de 900.000 pesos. En un rápido revalúo, el m2 construido supera los $12.000 sin terreno. Incluido el lote, superaría los 13.000 pesos y algunas monedas. No habría que olvidarse de las famosas redeterminaciones por la inflación.

12.000 pesos es el costo del metro cuadrado de una casa a edificar con materiales de primera categoría. Un baño elegante y amplio, con grifería fina. Aberturas de habitaciones y acceso de buena madera, y pisos con cerámicos de alta calidad. Cielorraso entero de buen yeso, y el techo de zinc trapezoidal de color. Asimismo algunos constructores pueden cotizar a estas viviendas en $13.000 el m2 y hasta $14.000 los más caros, pero según la cara del cliente, y el terreno a disponer para la edificación. Ese precio incluye claro, además de los materiales, la mano de obra y un buen margen de ganancias para la constructora.

Las 400 casas que proyecta el INVICO en 11 comunas del interior, según cálculos preliminares confeccionados en los distintos pliegos de licitación publicados recientemente en el Boletín Oficial, serían casi idénticas a las cimentadas en el triángulo que surge entre las calles Aconcagua y Santa Catalina de la capital correntina. Con una pequeña diferencia. Bueno en realidad, no pocos harán la diferencia dentro del universo de sobrefacturaciones en las obras públicas aplicadas durante estos 16 años de gobierno radical. El m2 cuadrado costará la nada despreciable suma de más de 20.000 pesos, sabiendo que los materiales a utilizar son de baja calidad, mucho más económicos, entendiéndose que son construcciones en cantidad, y no por una sola unidad. El sobreprecio es evidente. Imposible de ocultar.

Como para que se tenga un panorama, entre 27.000 y 24.000 pesos cuesta el metro cuadrado de un departamento en la zona del Barrio Cambá Cuá, donde las construcciones son de loza con hormigón armado con detalles lujosos en sus terminaciones, balcones de vidrio blindex, que incluyen además el servicio de ascensor y solárium con piscina. Más claro échenle agua.

Si se puede hacer la escuela más cara del planeta, las casas del INVICO, organismo que comanda un exitoso empresario del transporte de cargas, podrían ser las más costosas de la región (como mínimo).

Para hacer cálculos

SAN ROQUE – CORRIENTES 30 Viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $31.690.811,14

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

CAA CATI – CORRIENTES 30 Viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $31.717.935,29

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

CONCEPCION – CORRIENTES 30 Viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $31.717.935,29

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

EMPEDRADO – CORRIENTES 30 Viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $32.167.935,29

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

ITATI – CORRIENTES 30 viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $31.717.935,29

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

SAN MIGUEL – CORRIENTES 30 viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $31.717.935,29

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

SAUCE – CORRIENTES 30 viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $31.717.935,29

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

SANTA ROSA – CORRIENTES 60 viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $ 63.381.622,28

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS

GOB. VIRASORO – CORRIENTES 50 Viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $53.586.101,33

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS

LA CRUZ – CORRIENTES 40 viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $42.263.456,24

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS

MBURUCUYA – CORRIENTES 40 Viviendas

PRESUPUESTO TOPE OFICIAL: $42.263.456,24

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS