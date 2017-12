Crisis en Corrientes

Las ventas no aparecen

Marcada preocupación por la sostenida baja en el consumo general y navideño. Las ventas navideñas a menos de una semana de la Navidad, “hasta el momento no aparecieron”, dijeron desde algunos supermercados correntinos consultados. No obstante “hay expectativas, pero no se siente la fuerza del año pasado; no se siente la Navidad para nada”, indicó con mucha preocupación un supermercadista local. “Teníamos una expectativa de venta con porcentaje importante y tenemos un 10% menos con relación a lo que fue el año 2016. A lo mejor en estas dos semanas que restan se concretan las ventas, pero estamos hablando de un tema serio porque al correntino no le alcanza la plata; uno observa cuando llega a línea de caja que a los clientes les cuesta llevarse toda la compra, hay veces que financian las mercaderías hasta en 12 cuotas y eso es preocupante”, se escuchó desde Sudamericana.

Esperan el aguinaldo

Se dice que todas las expectativas están puestas en el pago del aguinaldo del empleado estatal y, con ello, esperan que las ventas comiencen a subir. Consideran que “la gente va a consumir con mercaderías todo su aguinaldo, esperamos que así sea”, añadieron desde la cadena Impulso.