Cortes de luz

Las pérdidas superan $190 millones

Según información oficial, luego que la DPEC restableció servicios en Bella Vista, sin solución final, el secretario de Energía, Eduardo Melano, explicó que esta cifra abarca el daño social desde 2011 e incluye $50 millones desde noviembre de 2016, detallando millonarias pérdidas económicas que sufre la provincia por reiteradas fallas de Transnea.

“Son más de 190 millones de pesos en energía no suministrada, en el período 2011-2016 y 50 millones desde noviembre del año pasado hasta hoy”, acusando “incapacidad e incompetencia” del organismo. Las pérdidas de energía no suministrada fueron relevadas por la Secretaría de Energía, y abarca “el daño social por la interrupción del servicio en múltiples localidades desde 2011, como por ejemplo las empresas que no pudieron operar y la carne que se le pudrió a los carniceros”, graficó.