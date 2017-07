Ricardo Colombi

Las PASO no sirven para nada

“La eliminación de las PASO, yo hace rato que vengo diciendo que no sirven para nada, supuestamente benefician a quienes están en el Gobierno, sobre todo cuando se elige presidente, porque en poco tiempo de instalación de candidatos no ayudan a que haya una verdadera difusión del candidato”, afirmó Ricardo Colombi, quien se expresó en torno a una eventual reforma política que encarará el Gobierno nacional tras las elecciones, en el marco de una serie de cambios que busca implementar en el ámbito laboral y tributario.

“Las PASO legislativas no sirven, es una intromisión del Estado en la vida interna de los partidos”, reiteró el mandatario correntino sobre las Primarias de agosto. Asimismo dijo no estar de acuerdo con la unificación del calendario electoral, porque se iría en contra de las autonomías provinciales y municipales. “No queremos imposiciones”, sentenció Colombi.

Sobre el desalojo de la 9 de Julio de una protesta de agrupaciones kirchneristas y que terminó con varios detenidos, aseveró que “yo no creo que haya sido represión, los derechos de uno terminan donde empiezan los de otros; se puede protestar pero no hay necesidad de ir con la cara cubierta, palos y gomas, todo tiene su límite”. Finalmente remarcó que “la población quiere otra cosa, es un caos”.