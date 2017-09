Ministerio de Hacienda

Las millonarias limpiezas del poder

Un contrato de más de 10 millones de pesos ($10.152.524,00) para limpiar por 24 meses, algunas reparticiones del Estado. La empresa adjudicataria de la licitación, NEA SERVICIOS INTEGRALES SRL, la que tendrá la responsabilidad de asear el Ministerio de Hacienda y todas sus dependencias.

La privatización del sistema de limpieza en organismos de la provinciales, recién fue adoptado en los dos últimos años del gobierno de Raúl Rolando Romero Feris, pero en escasas entidades. El negocio se incrementaría en tiempos de la tristemente célebre intervención federal comandada por Ramón Mestre (ya muerto) y el hoy ministro de Defensa, Oscar Raúl Aguad.

Con la llegada de Horacio Ricardo Colombi al poder, las concesiones se crecerían en volúmenes de contratación, que pasaron a la categoría de grandes y “jugosos” negocios. La historia recuerda que antes de culminar su mandato como ministro de Educación, Carlos Vignolo, quien asumiría como intendente de la Capital, firmaría un polémico contrato con SHONKO S.A. por la friolera de $68.700.000. Transcurría el mes de julio del año 2005 (primer gobierno de Ricardo Colombi). Aquella irregular licitación cuestionada por la oposición en la legislatura, sería rectificada por el posterior gobierno de Arturo Colombi, quien haría fraguar la licitación. Pero el tiempo pasó y la provincia se encontró con un nuevo mandato de Ricardo Colombi. Y ya con Vignolo, (hoy Ministro de Mauricio Macri) sentado en la Secretaria General de la gobernación, SHONKO S.A. lograría hacerse del servicio de limpieza, lavado, planchado, ración de cocido, entre otras prestaciones, con contratos que van más allá del periodo gubernamental del posible sucesor de Ricardo Colombi, por cifras que superan los 1200 millones de pesos, montos reajustables, con concesiones prorrogables.

La licitación a NEA SERVICIOS INTEGRALES SRL, sería prácticamente una lágrima si se compara con el negocio que concentra el grupo FARES, no para pocos, uno de los más importantes Mecenas del gobierno radical, aunque las malas lenguas no descartan sociedades ocultas con algunos exponentes de las cumbres del poder.

Pero el dato más sobresaliente de esta licitación Pública N°15/2016, (autorizada por Decreto 2001 de agosto de 2016), que por primera vez, figuran en la redacción del Decreto de marras, todas las empresas que compulsaron por hacerse del servicio: BEMAX Mantenimiento & Limpieza de Belén Jantus e Hijos SRL, NEA Servicios Integrales SRL y LX ARGENTINA SA. Algo, que al licitarse las concesiones cedidas a SHONKO S.A., jamás figurarían. Nunca se supo quién o quienes compulsaban con esta empresa cordobesa, más cuando el premio mayor, era por un valor de 10 cifras. Asimismo con bastante sutileza, la desapercibida limpieza de NEA SERVICIOS INTEGRALES SRL, tendría como claro objetivo, echar irrisoriamente por tierra, que SHONKO no tiene el monopolio.

Cuatro años atrás un pedido

de informe que no se aprobó

Los Diputados y Senadores del FPV realizaron un minucioso estudio de los Decretos del Poder Ejecutivo por los que se autorizan contrataciones directas, se redeterminan precios y se autorizan refuerzos de partidas para pagar a las referidas empresas, acudiendo en todos los casos a procedimientos de excepción a la normativa de la Ley de Administración Financiera. Dado que con el análisis realizado se detectaron numerosas irregularidades en los decretos que ordenan pagos a SHONKO y TEKNOFOOD por más de 1.500 millones, ahora los legisladores requieren al Tribunal de Cuentas toda la documentación que ese organismo auditó durante los años 2011, 2012 y lo que va del 2013, a fin de requerir una investigación en la Justicia.

La cuestión adquiere particular relevancia porque los destinatarios de los productos y servicios de SHONKO y TEKNOFOOD son sectores de una especial vulnerabilidad, ya que esas empresas son contratadas por el Estado para proveer de alimentación a alumnos asistentes a las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, y de pacientes internados en diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública , como asimismo prestar el servicio de limpieza de esos establecimientos de salud, y la calidad de esos servicios y productos no se corresponde con las siderales sumas que cobran por ellos.

Firman: DIPUTADOS PROVINCIALES: Irma PACAYUT – Carlos G. RUBIN- Luis BADARACCO- Alicia LOCATELLI-Tamandaré RAMIREZ FORTE- Hugo VALLEJOS- Carlos FARIZANO- SENADORES PROVINCIALES: María Inés FAGETTI – Rubén BASSI- Rubén PRUYAS