Acuerdo con el FMI

Las jubilaciones no se tocan

El jefe de Anses aseguró que “no se van a tocar las jubilaciones”. Según Emilio Basavilbaso, “no habrá cambios en el sistema de seguridad social”. Ni bien Mauricio Macri anunció su decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional, se multiplicaron las especulaciones con respecto a los requisitos que impondrá el organismo multilateral para otorgar el financiamiento. Distintas voces de la oposición advirtieron que la baja de las jubilaciones sería uno de los condicionantes. Al menos según el Gobierno, eso no ocurrirá. Lo afirmó este miércoles el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social Emilio Basavilbaso. “Nuestra política es clara y será ese el sendero que vamos a seguir. No se van a tocar las jubilaciones”, indicó al cabo de su intervención en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. No es la primera vez que el Gobierno niega cambios en las jubilaciones. El último antecedente no lo ayuda: antes de las Legislativas, el jefe de Gabinete Marcos Peña había descartado cambios en el sistema previsional, pero tras el triunfo en las urnas, impulsó una polémica reforma previsional que implicó el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.