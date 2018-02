Como todos los años

Las clases no comenzarán normalmente

Los maestros correntinos advierten que no aceptarán un ‘techo’ del 15%, que les significaría un aumentito de no más de $1.000 (un mil pesos) en los bolsillos con los descuentos habituales. Y el inicio de clases otra vez en peligro.

Desde la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, José Gea, indicó sobre la paritaria docente provincial, que todavía no hay fecha de reunión, más allá que solicitaron audiencias por los caminos formales, en reiteradas oportunidades. “Promediando el mes de febrero todavía no tenemos contacto para hablar de los temas educativos”, ratificó desde Sudamericana.

Gea remarcó que el aumento del 15% propuesto por la Nación referente del gobierno correntino “no es suficiente”. En medio de todo esto, los docentes tensan la negociación con Educación advirtiendo que no aceptarán ese techo.

BUENOS AIRES

Previo a cualquier negociación de la paritaria docente para este año –por ejemplo-, SUTEBA salió a marcarle la cancha a la gobernadora Vidal. La secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, sostuvo que los gremios apuntan a discutir en el inicio de la negociación prevista para el jueves en esa Provincia, “no perder el poder adquisitivo del salario y la cláusula gatillo”. Algo que sintoniza sin hesitar en la docencia correntina. “El Gobierno de Macri planteó una inflación del 10%; luego pasó al 15% y las consultoras plantean una inflación del 20% anual; con lo cual no podemos aceptar un 15% en nuestra paritaria”, reafirmó la profesora Torre. “No queremos sentarnos en una mesa donde nos impongan un techo, no serían paritarias libres”, agregó la gremialista.

Suteco exige convocatoria

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes definió ayer como prioritario demandar que el plus de $3.300 pase al Básico Docente; aumento del 25% para el salario de bolsillo, más cláusula gatillo; actualizar el Nomenclador Docente; respetar el 82% móvil y el 4×1 para la jubilación docente; prorrogar la fecha de regreso de los docentes a las escuelas, entro otros puntos. “Si no hay convocatoria a paritaria y acuerdo de mejora salarial, convocaremos a medidas de fuerza”, definió el secretario general de Suteco Fernando Ramírez.

Durante la asamblea, que se realizó en la sede de Capital y estuvo ampliada a todos los secretarios generales, se evaluó el estado de situación de las Paritarias Nacional y la falta de convocatoria a las Paritarias Provinciales.