Boca Campeón

Las cábalas del correntino Jara

Leonardo Jara contó todas sus mañas antes de jugar algún partido y hasta confesó sus cábalas más ridículas para que Boca salga campeón: “Iba los viernes a la plaza con mi hijo, empezamos a perder y no lo llevé nunca más”. Pincharrata de nacimiento, Leonardo Jara habló de sus cábalas antes de los partidos y dejó en claro que, para él, no todo se juega dentro de la cancha. El lateral de Boca contó cómo vivió los encuentros previos al bicampeonato del Xeneize, donde se coronó con la Superliga 2017/18. “Tengo muchas cábalas: si llevo a lavar el auto a un lugar y perdemos no llevo nunca más, iba los viernes a la plaza con mi hijo, empezamos a perder y no lo llevé nunca más; que juegue en casa”, comentó entre risas. El jugador de Boca confesó que no lava la ropa de concentración: “¿Sabés cómo está la ropa?”, respondió con una carcajada.