El radicalismo, sumando a una inquieta Nora Nazar, evitó el tratamiento sobre tablas de proyectos del justicialismo, uno que repudiaba el operativo policial (guardia pretoriana), desplegado el último sábado en la Plaza del Mercosur, y otro que pedía informes por la no transferencia de fondos coparticipables a distintos municipios desde el Poder Ejecutivo. Ambos no lograron la mayoría para ser tratados. El PJ solo alcanzó el voto de sus 7 senadores por lo cual, los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales e Impuestos y Presupuesto.

También se rechazó por 8 votos en contra y 7 a favor, el proyecto de Ley presentado por el senador peronista, Daniel Roberto Alterats, que buscaba modificar el artículo 5º (inciso a) de la Ley Provincial Nº 3411 (Instituto de Vivienda de Corrientes). La iniciativa había logrado dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pero ayer, el radicalismo con la sociedad circunstancial del Panu, trabaron las intentonas del PJ. No fue un día de diálogo y consenso senatorial, que tanto solicitan desde el gobierno para aprobar la reforma constitucional.

El alto cuerpo legislativo trató en audiencia pública los pliegos de Analía Soledad Márquez, como Juez de Paz de Loreto, y el de Sergio Juniors Shwoihort, designado para el cargo de Juez de Paz de Mburucuyá. Ambas audiencias se desarrollaron sin la presentación de impugnaciones. Pasaron a la comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos.

El dato relevante de la reunión de tablas, fue la presencia de todos los integrantes del cuerpo.