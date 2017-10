Caso de Tratas

La TV y diarios nacionales expusieron los

vínculos de Colombi con el Poder Judicial

Los diarios Página/12, Ámbito Financiero, Diario Popular, Tiempo Argentino; la agencia de noticias Derf, Noticias Argentina; el diario chaqueño Norte, el misionero Noticias de la Calle; los portales Política Argentina, La Política OnLine, Argentina Noticias, 24.com y decenas de medios regionales, tras la primicia de 1588, reflejaron la gravedad institucional que implica la vinculación y complicidad del Gobernador con redes de trata de personas y explotación sexual de mujeres, narcotráfico, apuestas ilegales, contrabando, cuevas financieras, casos de enriquecimiento ilícito y otros delitos federales. El canal de noticias C5N difundió el informe “Ricardo Colombi, el gobernador que arma la Justicia de su provincia para darse un baño de impunidad”.

Además del reparto de “alpargatas por un voto”, la venta de mercadería y colchones que Nación envió para los inundados, o el aumento de la pobreza y la indigencia (que llegó al 49,3% en Corrientes); este fin de semana los medios nacionales se hicieron en eco de otra grave noticia local: las nuevas investigaciones que la Justicia Federal abrió contra el gobernador Ricardo Colombi por sus vínculos con redes contrabando, trata y explotación sexual de mujeres; así como la manipulación de la Justicia en busca de impunidad para él y sus amigos.

“EL gobernador de Corrientes investigado por encubrimiento a una red de trata de personas”, “Un Gobernador ligado a un caso de Trata”, “Colombi en la mira de la Justicia”, “El caso de trata que tiene en vilo a Corrientes”, “Investigan a Colombi por tráfico de influencia”; “Ricardo Colombi investigado por vínculos con redes de trata, narcotráfico y contrabando”; “Ratifican a la jueza que investiga al gobernador Colombi por explotación sexual de mujeres”; fueron algunos de los tantos títulos que se leyeron en los medios nacionales este fin de semana.

EL CASO

Los textos periodísticos detallaron que tras procesar a 18 personas que integraban una gigantesca red de “promoción y facilitación de la prostitución; trata de personas y explotación sexual de mujeres” en de Paso de los Libres; la jueza Pozzer Penzo, fiscales de Corrientes y de la Protex abrieron nuevas investigaciones para encauzar la protección político y judicial de los procesados; entre los encuentran un ex fiscal federal, un ex comandante de Gendarmería Nacional y funcionarios de organismos nacionales, provinciales y municipales”. Que la actuación penal probó que “José María Viero, Comandante Mayor (R) y (ex) agente de inteligencia de la GN, tiene influencia sobre el gobernador Ricardo Colombi; con quien tenía habituales reuniones y acordaba propuestas de pliegos para nombrar jueces en la Justicia Federal y Provincial” que se dedicarían a encubrir delitos. Que “todas las conversaciones (telefónicas) dejaron a la luz la relación personal cercana entre Viero y el gobernador Colombi, lo que traen aparejada la necesidad del inicio de otra investigación –distinta de esta- en relación al tráfico de influencias”. Y que José María Viero “recibía favores políticos que le facilitaban concretar otras actividades ilícitas -además de la explotación sexual de argentinas, brasileñas y paraguayas- como el contrabando; venta de combustible YPF a menor precio del valor oficial; actividades financieras no autorizadas; lavado de dinero producto de sus actividades ilegales”, describen los textos periodísticos a partir de los documentos judiciales a los que tuvieron acceso los medios.

Justicia familiar

El canal nacional de noticias C5N también emitió el informe titulado: “Ricardo Colombi, el gobernador que arma la Justicia de su provincia para darse un baño de impunidad”.

El programa ADN Periodismo Federal mostró los insólitos fallos de prescripción contra candidatos opositores -para la elección de este domingo 8 de octubre- que fueron emitidos por jueces provinciales y Ministros del Superior Tribunal de Justicia que tiene a sus esposas y hermanos como candidatos a legisladores en la lista que encabeza el mismo Ricardo Colombi.

El programa del canal C5N también detalló los múltiples casos penales en los que el gobernador Ricardo Colombi, sus funcionarios y aliados electorales están vinculados: narcotráfico en Itatí y Goya, apuestas ilegales, trata de personas, contrabando, depósitos no declarados en cuevas financieras, enriquecimiento ilícito, testaferros y otros tantos graves delitos.