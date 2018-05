Casas para los correntinos

La “timba de las LEBACS”

privan de 3.116 viviendas

Los 4.117 millones de pesos que la gestión del gobernador Gustavo Valdés puso en la timba financiera con la compra de Lebacs, para auxiliar al Banco Central, le sale excesivamente caro a la Provincia. Posterga obra pública, en un momento en el que la inflación eleva todos los costos de construcción. Con ese dinero, podría haber financiado un plan de 3.166 casas, bajar el déficit habitacional y generar un boom en la mano de obra de los albañiles.

En paralelo, la administración de Mauricio Macri ya le debe al Invico un total de 2.600 millones de pesos en concepto de 2.000 viviendas que están licitadas y demoradas desde 2017 y 2016. El valor de las casas de la entidad habitacional local, se disparó a 1.300.000 pesos en el último semestre, fundamentalmente, por la corrida del dólar durante abril y mayo de este año.

El costo de esas viviendas subió 36,8 por ciento entre mayo de 2018 e igual mes de 2017, cuando era de 950.000 pesos.

Entre la compra y renovación de Lebacs que hizo Valdés y las retenciones de Macri a fondos federales para viviendas en Corrientes, se forma un combo que aumenta el déficit habitacional en la provincia: hay 45 mil familias anotadas a la espera de una casa del organismo oficial.

LAS LEBACS

El gobernador Valdés renovó recientemente los 4.117 millones de pesos que la Provincia acumuló. Obtendrá una tasa de 40 por ciento de interés anual (3,33 mensual). En mayo de 2019 sumará un total de 5.763 millones entre el capital y el interés de 1.646 millones anuales. Asimismo no se sabe a ciencia cierta en qué fecha las compró realmente. La operación nunca estuvo reflejada en el Presupuesto de este año aprobado por ley de la legislatura local.

A mayo de 2018, teniendo en cuenta el costo actual de viviendas del Invico, Valdés podría haber financiado un plan de 3.166 casas. Se calcula que al menos 8 mil trabajadores de la construcción pueden mantenerse ocupados durante un año con un programa que contemple esa cantidad de viviendas.

Solo si se toma el interés mensual (de 3,33 por ciento) de las Lebacs, son 137 millones de pesos: alcanzarían para construir 105 viviendas del Invico por mes. Pero nada de eso ocurre.

El dato: por la falta de envío de fondos federales entre 2016, 2017 y lo que va de 2018, el Invico tardó dos años en terminar 200 viviendas que todavía no se entregan en el barrio Ponce porque al sector le falta el cordón cuneta, mientras los adjudicatarios esperan un techo para vivir.

Las retenciones de Macri

A pesar de la tan promocionada relación “Nación-Provincia-Municipio”, la gestión de Macri mantiene retenidos fondos del Plan Federal de Vivienda y solo envía a Corrientes 170 millones de pesos en la coparticipación automática del FONAVI, que es obligatorio y no puede retener.

En el predio Santa Catalina, el Invico tiene un total de 877 lotes (de 10×30) que fueron cedidos sin costo alguno, en marzo de 2016, por la Municipalidad de Corrientes por decisión del entonces intendente Fabián Ríos. Recién en diciembre de 2017, casi dos años después de esa cesión de terrenos, el Invico puso en marcha un plan de 200 viviendas en el lugar y todavía no las puede terminar. Queda un espacio para 677 casas más, pero esos lotos ni siquiera fueron limpiados al día de hoy.

Al lado de esos terrenos donados, la gestión de la presidenta Cristina Kirchner construyó las 678 viviendas del Procrear desde marzo de 2015 y que se terminaron durante el Gobierno de Mauricio Macri. Todavía no se entregan porque el Banco Nación no define el precio final de cada unidad habitacional.

Todo esto, entre burocracia, recortes de fondos por parte de Macri y aumentos permanentes de precios, hace que Corrientes vaya para abajo en la construcción de viviendas mientras el déficit habitacional crece.

Proyecto Barrionuevo

El diputado justicialista Martín Barrionuevo presentó ayer un proyecto de ley para que los intereses del capital que Valdés puso en Lebacs sean destinados exclusivamente a viviendas. “El Estado no puede tener por finalidad la especulación financiera, y es por eso la importancia que los intereses de estas inversiones, una vez preservado el valor de la moneda, se vuelquen a resolver problemas reales y concretos de los correntinos como la vivienda y además reactiven la economía”, explicó Barrionuevo.