La tesorera de San Carlos con bajo salario pero con auto 0km

No cesa el conflicto en San Carlos, el municipio donde hay más vehículos inscriptos en su registro automotor, que habitantes en la localidad. La ley Provincial 6042, orgánica de Municipalidades sostiene en su ARTÍCULO 140, sobre la aprobación de cuentas y las Limitaciones que existen, que ninguna podrá ser aprobada por los que la rinden ni por sus socios, ni parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, o afines dentro del segundo. La puja entre 3 concejalas con el intendente Emiliano Costaganna, todos son integrantes de la alianza Encuentro por Corrientes, no baja los decibeles. El trinomio de ediles femeninas, Nancy González, Andrea Aquino y Graciela Larraburu, son mayoría en el cuerpo deliberativo, y le exigen la rendición de cuentas y los balances a Costaganna, que se retrasa en mostrar, además le reclaman los recursos corrientes al legislativo municipal. Asimismo se le plantea haber designado su prima Ivana Schrappe, como secretaria administrativa y tesorera de la municipalidad, cuando lay 6042 no lo permite por cercanía familiar. Su padre Daniel de La Cruz Costaganna, es el Secretario de Gobierno y Hacienda. Schrappe, junto al jefe comunal, controlan y manejan día y noche casi con exclusividad, la patentación de flota de camiones, como de ómnibus y de autos que arriban desde Misiones buscando costos más baratos que en esa provincia, sobre todo aquellos de alta gama. Los volúmenes que se recaudan son millonarios. Un lote de camiones por ejemplo paga de patente 1.200.000 pesos. Dicen que el sueldo de la Tesorera Schrappe, no llega ni a las 6 cifras, los salarios son muy bajos en la municipalidad, sin embargo, en las últimas semanas adquirió un 0 kilómetro marca Renault, modelo Sandero y fue escrachada en las redes sociales.