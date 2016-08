“La reforma constitucional no está en la agenda del PJ”, aseguró el Intendente de Santo Tomé, Víctor Giraud, ratificando la postura del PJ sobre el proyecto oficialista de modificación de la carta magna de Corrientes. “Es el Gobierno Provincial el que debe definir. Nosotros ya expresamos nuestra posición. Es un tema que no le interesa al PJ. Los que están interesados deben explicar qué se quiere hacer”, dijo el jefe comunal santotomeño para recordar que “el Congreso de Goya fue una señal muy clara de unidad y fortaleza”. “La reforma no es un tema que afectará la unidad del PJ”, reiteró Giraud. Sobre el proyecto Parque Nacional en el Iberá aclaró que “hay que avanzar en una posición común y eso se dará más allá de tener diferentes posiciones”. “Se respetará la decisión partidaria. Eso tampoco afectará la unidad”, concluyó.