El proyecto de reforma Constitucional impulsado por el gobierno radical, tendría los números suficientes para ser aprobado no más allá de octubre. El justicialismo ya no sabe cómo disimular acuerdos subterráneos con Ricardo Colombi, quien semanas atrás ya daba por muerta su ilusión de re-reelección, la que ahora aunque pocos lo crean, está más viva que nunca. Si bien no es todo el PJ quien apoyará la iniciativa reformista, los legisladores que la respaldarán ya alcanzan. Ayer en declaraciones a radio Dos, el bellavistense José Mórtola indicó con tranquilidad que “en principio el PJ propone tres comisiones para analizar la reforma”. Si el Congreso no avaló su tratamiento, resulta extraño que Mórtola y algunos más discutan a que cuerpos evaluadores irá el expediente, cuando el peronismo debería rechazarlo de plano.

A Mórtola, puertas adentro del pejotismo se lo vio operando a favor de la Reforma ante un ofrecimiento del radicalismo poco creíble de cederle la presidencia de Diputados el año que viene, siempre y cuando sea reelecto en su banca. El caso Mórtola ya anticipa un verdadero desmadre dentro del PJ local, todos harán la de “Al don Pirulero”, cada cual atenderá su propio juego. “Todo el bloque estamos contentes de que debiera ir a la comisión de asuntos constitucionales, a la de asuntos municipales, por la jerarquía a la comisión del trabajo”, explicaba el bellavistense ante los micrófonos de la emisora de calle España. “Vamos a abogar por tender todos los canales de diálogo para darle una buena salida al proyecto”, afirmaría. Más claro échale agua. “No hemos charlado nada de adelantar el congreso para tratar este tema”, remarcó para quien no quiera entender, que entienda que la suerte ya está echada. Asimismo el diputado peronista “Tenemos que esperar al congreso, ése es el mandato” señaló ante el requerimiento periodístico si se trataría el proyecto antes del Congreso partidario del 2 de noviembre. Si el oficialismo junta los 20 diputados, dos tercios del cuerpo, el proyecto se aprobará en la cámara baja antes del Día de todos los muertos.

CARLOS VIGNOLO

“Si los legisladores del PJ paran el debate se demora”

“La reforma avanzará de acuerdo a la dinámica legislativa que se imponga”, indicó Carlos Vignolo, sobre el trámite del proyecto de Reforma que el gobierno presentó ante Diputados. “Somos muy respetuosos de la dinámica legislativa y su avance será en función de la progresión adecuada; hasta marzo hay tiempo y dependerá mucho si se logra el consenso”, sostuvo el secretario general de la gobernación. “Lograr la mayoría necesaria implicará un amplio acuerdo político”, reconoció el ex intendente capitalino. “Marzo es un tiempo límite como posibilidad, será el consenso que se pueda conseguir en Diputados y luego en Senado lo que definirá esto”, insistió para afirmar que “la idea es avanzar del modo más certero, a veces se manda a diferentes comisiones para que se dificulte el trámite”. “Es necesaria una mayoría calificada, un acuerdo político en la Legislatura”, sostuvo para concluir con que “la dinámica la va a establecer la Legislatura, si los legisladores del PJ paran el debate se demora”.