Coparticipación Federal

La Provincia le “comió” 25

millones a los municipios

Desde el 5 de febrero el Poder Ejecutivo no envió a los municipios cerca de 25 millones de pesos que recibió como Coparticipación Federal, mediante retenciones diarias que no están especificadas de ninguna forma. Posible motivo de las quitas: la aplicación Indebida del Pacto Fiscal.

Serían detracciones diarias cercanas a 14 millones de pesos que no tienen ninguna norma que lo avale.

No para pocos, sería una especie de “mexicaneada” a las comunas del ministro de Hacienda, José Enrique de Vaz Torres, que sin un instrumento legal establecido, le quiere dar afectación específica a parte de la Coparticipación federal que debe trasladarle a los municipios.

Existe un compromiso dentro del Pacto Fiscal, que esos fondos sean afectados a obras públicas, aunque no se plasmó en una ley específica esta posibilidad. Los recursos vienen dentro de la Coparticipación federal y deben ser coparticipados directamente a los municipios. Algo que no está ocurriendo.