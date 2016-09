El Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes dada inicio ayer por la tarde al debate por el delito de supuesto femicidio en el que se juzgará a Ramón Luis Flores por la muerte de su ex-pareja Blanca Avalos, ocurrida en julio del año 2015 en la localidad de Mariano I. Loza. El TOP está integrado por Jorge Alberto Troncoso, presidente del Debate, y Raúl Adolfo Silvero y Martin José Vega (subrogante legal) como vocales.

Según la acusación Fiscal el hecho habría ocurrido el día 18 de enero de 2015 en Mariano I. Loza, cuando en horas de la madrugada Flores habría tomado del brazo a Avalos, llevándola hasta inmediaciones de calle Buenos Aires casi intersección con calle Arenales. Allí extrajo un revólver calibre 32 largo, cuyo número de serie se encontraba suprimido por limadura, disparándole en la región occipital a su ex pareja, que le produjo un grave daño medular que paralizó sus cuatro miembros (cuadriplejía). Estas lesiones generaron complicaciones postraumáticas, y finalmente falleció el 1° de julio de 2015 de un colapso cardiopulmonar.

El Fiscal es Juan Carlos Alegre y la Defensa Oficial está representada por María Alicia Colombi de Jaime.

BARRIO SAN ROQUE ESTE

Recuperan una camioneta cuando ya estaba siendo desguazada

Recuperaron una camioneta que había sido robada cuando la estaban desarmando. Una Ford Ranger propiedad de Pedro López, que fuera denunciada como robada en Pasaje Ayohuma al 2100 (barrio Unión) fue encontrada por la Policía en un domicilio del barrio San Roque Este. El vehículo estaba siendo desguazado. Hay un detenido, de apellido Torres. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 19 junto con Delitos Complejos. “Investigamos si en el lugar funcionaba una especie de desarmadero”, expresó el comisario Diego Sotelo, en declaraciones a radio Dos para detallar que “la camioneta estaba en plena etapa de desguace. Encontramos partes ya desarmadas. Pero se constató que no hay faltantes, o sea: estaban todas las piezas”, puntualizó Sotelo para destacar que “fue muy importante el aporte de los vecinos para poder resolver este ilícito rápidamente antes que desaparezca la camioneta”.

GENERAL PAZ 2100

Desvalijaron el domicilio de un médico en el barrio Santa Rosa

Ladrones ingresaron al domicilio de un médico, ubicado por General Paz al 2100, entre Brasil y Roca, y se llevaron dinero en efectivo (pesos y dólares), varios elementos de electrónica, y alhajas. El dueño de casa, Carlos González, cree que entraron con una llave del lugar. Los delincuentes hasta dejaron salir a la mascota. “Siento una impotencia enorme”, dijo González para reconocer que “estoy consternado. A las 13 horas fui a almorzar a lo de mi hermano, y vuelvo 15:45 más o menos. Cuando quiero entrar no reacciona el portón elevadizo. Hago entrar a mi hijo por donde podemos y veo el cuadro y me dio una impotencia”. “Me tocó a mí, me dieron vuelta la casa, me robaron todo, a las cámaras las apuntaron para otro lado, me robaron todo” afirmó González para detallar que “me sacaron una computadora notebook Sony de 19 pulgadas, dos netbooks, tres tablets, juegos de play, un Ipod, alhajas, medallas por los 25 años de médico, cosas de mi señora”. “Un vecino me dijo que cerca de las 2 entraron, me dio toda la impresión que con la llave porque el resto del sistema está roto. Las puertas de atrás estaban abiertas pero no rotas. Me dejaron un desastre mi casa” remarcó.

ROBO EN LA PEATONAL

Un comercio de artículos electrodomésticos fue blanco durante la madrugada del lunes de delincuentes, quienes tras romper una de sus vidrieras se apoderaron de varios teléfonos celulares. La casa comercial está ubicada en Junín al 1300, en pleno centro de la Capital de Corrientes.

VÍNCULOS CORRENTINOS

AFIP desarticuló fábricas clandestinas de cigarrillos

A raíz de una investigación desarrollada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), agentes impositivos participaron de una serie de allanamientos, tras los cuales una persona quedó detenida, dos fábricas clandestinas fueron clausuradas y se secuestró gran cantidad de insumos tabacaleros y hasta un arma de fuego. Investigan vinculación con nuevos establecimientos allanados, en el Gran Buenos Aires y en Corrientes.